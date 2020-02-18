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İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 21 GÖZALTI (2)

Ali ABLAY / 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

18.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:53İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 21 GÖZALTI (2)

Ali ABLAY/ 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

18.02.2020 tarihinde 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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Kaynak: DHA

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