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İstanbul'da sis... Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

İSTANBUL Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

16.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:42İstanbul'da sis... Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı
İSTANBUL Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.


- İstanbul

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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