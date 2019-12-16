Haberler » Güncel » İstanbul'da sis... boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber

İstanbul'da sis... boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

16.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:13
İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.
SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR
'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
İstanbul'da sis... boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Silivri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden Gürcistan'da "diaspora" konferansı - Haber
14:14 BM'den İdlib'e 24 tırlık insani yardım - Haber
14:14 Sadakataşı Derneği Sri Lankalı balıkçılara tekne yardımı yaptı - Haber
14:13 CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz - Haber
14:12 BM, BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı - Haber
14:03 İmamoğlu'ndan 'Mafya' çıkışı: İzin vermeyeceğiz - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
16.12.2019 14:23:22