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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

10.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:20İstanbul'da sis etkili oluyor
'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığı bildirildi.
saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.
Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul Valiliği, Twitter paylaşımında, "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü transit geçiş trafiğine kapatılmıştır." bilgisini verdi.

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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