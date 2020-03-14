İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.
14.03.2020 05:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:32
İstanbul 'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.
Görüntü Dökümü:
-D-100 Karayolu sis detayları-Trafikte sis görüntüleri-Köprüden sis detaylar-Genel ve detaylar - Hasırcıoğlu
Kaynak: DHA
Etiketler : D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel
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