İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
14.03.2020 04:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:39
İstanbul 'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arter ile TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak