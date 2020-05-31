İstanbul'da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi

Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı.

İstanbul'da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi
31.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:14
Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı. Pendik'te çok sayıda ekip ilaçlama çalışması yaparken havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi tarafından kurulan ekip, sıcakların artmasıyla beraber sivrisinekle mücadele çalışmalarına hız kazandırdı. Mayıs ayı başında sivrisineklerin kaynağında üremelerini önlemeye yönelik mücadele başlatan ekipler, Haziran ayıyla birlikte gece ilaçlamasına başladı. Muhtemel üreme noktalarından kaçan sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 30 kişi ve 7 araç görev alıyor. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerle etkin mücadele etmek amacıyla gece boyu araç üstü makinelerle ilaçlama yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmada her mahalle, haftada en az bir kez sokak sokak ilaçlanıyor.

Yetkililer, sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyleyerek, sivrisineklerin çoğalmak için durgun sulara yumurta bıraktığına dikkat çekiyor. Bu nedenle sivrisineklerin üremelerinin önüne geçebilmek amacıyla yetkililer, vatandaşları bahçelerinde veya çevrelerinde durgun suları bekletmemeleri yönünde uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Soylu, 12 Haziran’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Haziran'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, ’Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz’ dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Global’den Muharrem İnce’yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Haber
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir Haber
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu Haber
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
1 Haziran’da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Haber
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Haberler››Güncel››İstanbul'da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:41: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı - Haber 15:41: Muğla'da çenesi kırılan vaşak beslenemeyince ölmüş - Haber 15:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu: (2) - Haber 15:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmeler ve işaretler salgın sonrası yapılanacak küresel ekonomide... - Haber 15:39: Son dakika haberi! Bursa'da sahiller yaşlılarla doldu taştı - Haber 15:33: Soylu, 12 Haziran'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 12:25: Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü - Haber