Haberler » Güncel » İstanbul'da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da, siyasi parti binalarına ve bazı market zincirlerine bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı.

18.10.2019 09:55İstanbul'da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da, siyasi parti binalarına ve bazı market zincirlerine bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik kolları DGH üyelerinin bazı siyasi parti binaları ile marketlere yönelik silahlı ve bombalı saldırı ile molotoflu eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı pek çok adrese eş zamanlı olarak baskın yapan terör polisi, DGH üyesi 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve eylem içerikli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
PKK üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
(İHA)

İstanbul, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:01 Bozuk yolları atlarla geçmeye başladılar
10:00 Narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı
10:00 İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu...
10:00 Sivas'tan kısa kısa
10:00 HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme
09:55 Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım
09:59 Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca şehri müzikle ele geçirdi
18.10.2019 10:01:48