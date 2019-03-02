Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı

İstanbul Sancaktepe'de bir evde, sobadan sızan dumandan etkilenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyrazhayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

SOBADAN DUMAN SIZDI

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28'de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı.

2 ÇOCUK CAN VERDİ

Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti.

ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA