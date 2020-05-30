İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

30.05.2020 01:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:56
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala evlerine dönmek isteyen vatandaşların, kısa süreliğine trafikte yoğunluk oluşturduğu görülürken, saat 24.00'ten sonra bu yoğunluk azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğu saat 24.35 itibarıyla yüzde 2 oldu.
Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri, kentte uygulama noktaları kurarak kontrol yaptı. İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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