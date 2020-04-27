Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte boşalan bazı yol ve meydanların bakım ve onarımını yaptı.

27.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:00
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte boşalan bazı yol ve meydanların bakım ve onarımını yaptı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemleri sürdü. Kent genelinde 14 bin 500 ton asfalt serim işlemi tamamlandı. Yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle çalışılması güç güzergahlarda oluşan bozulmalar düzeltildi.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışmak için kent genelindeki kritik noktaları seçti. Kısıtlama bittiğinde trafiğin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız verildi. Normal şartlarda 2 haftalık zaman diliminde tamamlanan çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlaması sürecine sığdırıldı.
Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Silivri ve Avcılar, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Kartal ve Sancaktepe'de yol ve meydanlarda bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi. Bu bölgelerde asfalt üretimi yapıldı.
Ekipler, koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldı. Çalışanlar, maske ve eldiven gibi donanımları kullanmanın yanı sıra sosyal mesafeyi de korudu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz evdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu arada Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Satınalma Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin personeli ile motivasyon toplantısı yapan İmamoğlu, belediye çalışanlarının zor koşullarda önemli görevler yerine getirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz. İnşallah Ramazan ayı hepimize uğurlu gelsin. İnşallah güzel bir şekilde bayrama gireriz, bayram gibi bayram yaşarız."
İmamoğlu, tedbirli olmanın önemini vurgulayarak, "Hiç kimseye, hiçbir arkadaşınıza bulaşsın istemiyoruz. Ne yazık ki kurumumuzda hayatını kaybeden çalışanlarımız da var. Biz büyük bir aileyiz. Kocaman bir ekibimiz var. Neredeyse 100 bine yakın insan, bu kurumdan ekmek yiyor. Dolayısıyla kimsenin tırnağının kanaması istemeyiz. Allah herkesi korusun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, İstanbul, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Edirne'de asayiş - Haber 15:55: Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:55: Virüse karşı müzikli moral desteği - Haber 15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi