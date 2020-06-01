İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

İstanbul, Anlara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehitler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

01.06.2020 00:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:50
İstanbul, Anlara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehitler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamanın sına ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ana yollardan kurulan polis denetleme noktaları kaldırıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara İzmir gibi birçok il için uygulanan seyahat kısıtlaması da sona erdi. İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki seyahat kısıtlaması boyunca kullanılan polis kontrol noktaları da gece yarısından itibaren kaldırıldı. İSTANBUL’DA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Haber

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