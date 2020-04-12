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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI... HASTANEYE GİDEMEYENLER AMBULANSLARLA GETİRİLİYOR

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:30
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul 'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde ise yoğunluk devam ediyor. Hastaneye gelenler arasında cezaevinden getirilen bir tutuklu da yer aldı. İSTANBUL’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI... HASTANEYE GİDEMEYENLER AMBULANSLARLA GETİRİLİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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