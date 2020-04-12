Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında 8 milyon 406 bin 306 TL para cezası kesildi

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında kent genelinde kesilen ceza miktarını açıkladı.

12.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:54
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında 8 milyon 406 bin 306 TL para cezası kesildi

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında kent genelinde kesilen ceza miktarını açıkladı. İstanbul'da emniyet birimleri 7 milyon 799 bin 589 TL, jandarma ekipleri 606 bin 717 TL olmak üzere toplamda 8 milyon 406 bin 306 TL para cezası kesildi.


İstanbul Valiliği, aralarında İstanbul'unda bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kent genelinde kuralı ihlal edenlere yazılan ceza miktarını açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile vatandaşlarımıza 10 Nisan 2020 saat 24: 00'ten 12 Nisan 2020 saat 24: 00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu çerçevede ilimizde Emniyet Müdürlüğümüzce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığımızca 5 bin 474 personel görevlendirilmiş ve 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli/idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır. Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede, 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede, 251 idari işlem uygulanmış, 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir. Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Evinde Kal İstanbul" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında 8 milyon 406 bin 306 TL para cezası kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber