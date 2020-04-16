Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı Esenler'de çocuklar elden ele attıkları topla oyun oynadı Esenler'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, dışarıya çıkamayınca evlerinin pencerelerine çıkarak oyun oynadı.

16.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:31
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı
Esenler 'de çocuklar elden ele attıkları topla oyun oynadı
İSTANBUL - Esenler'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, dışarıya çıkamayınca evlerinin pencerelerine çıkarak oyun oynadı. Topu elden ele birbirine atarak oynayan çocuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından çocuklar da evde kaldı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan çocuklar, dışarıya çıkamayınca yaşadıkları evin penceresine çıktı. Çocuklardan biri bina arasına inerek penceredeki arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Topu elden ele birbirine atan çocuklar korona virüs günlerinde doyasıya eğlendi. O anları ise çocuklardan birinin babası cep telefonu görüntüledi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Esenler, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:18: Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ortalığı birbirine kattı - Haberler 12:18: CHP'li Yavuzyılmaz, PTT'ye yönelik iddialarda bulundu - Haberler 12:16: Rize'de 3 hastane çalışanı koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine döndü - Haberler 12:14: Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı - Haberler 12:10: Güney Amerika'da 6 büyüklüğünde deprem - Haberler 11:49: Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi - Haberler 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu