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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

10.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:54
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşanıyor
İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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