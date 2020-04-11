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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı.

11.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:02
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Beyoğlu 'nda yasak öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez seslik hakim oldu. Öncesi ve sonrası havadan drone ile görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık olan market ve fırınlara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa'da bir markete akın eden vatandaşların oluşturduğu kabalık havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Öte yandan vatandaşlar yasak öncesi arabaları ile yola çıkarak trafik yoğunluğu oluşturdu. Beyoğlu'nda yasak öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez seslik hakim oldu. Öncesi ve sonrası havadan drone ile görüntülendi.
(Murat Delice/İHA) İstanbul’da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Güncel
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