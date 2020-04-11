Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı Önce yoğunluk sonra sessizlik hakim oldu Her iki anda havadan drone ile görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı.

11.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:28
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı
Önce yoğunluk sonra sessizlik hakim oldu
Her iki anda havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Beyoğlun'da yasak öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez seslik hakim oldu. Öncesi ve sonrası havadan drone ile görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık olan market ve fırınlara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa'da bir markete akın eden vatandaşların oluşturduğu kabalık havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Öte yandan vatandaşlar yasak öncesi arabaları ile yola çıkarak trafik yoğunluğu oluşturdu. Beyoğlun'da yasak öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez seslik hakim oldu. Öncesi ve sonrası havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
ABD’de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Haberler
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Zeljko Obradovic kararını verdi Haberler
Zeljko Obradovic kararını verdi
Haberler ›› Yerel ››İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

03:13: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan... - Haberler 03:08: İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı - Haberler 03:07: Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü - Haberler 03:06: Gemlik'te define operasyonu - Haberler 03:01: Adana sokağa çıkma yasağına uydu - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın