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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da her gün milyonlarca insanın geçtiği Taksim, İstiklal Caddesi, Ortaköy, Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.

12.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:11

Bugün çok farklı bir gün yaşayan İstanbul 'da sessizliğe bürünen yerler akşam saatlerinde havadan çekimle kameralara yansıdı.

TAKSİM, BAĞDAT CADDESİ...

Normal hal ve şartlarda İstanbul'un bazı noktaları var ki milyonlarca yerli ve yabancı turist ile İstanbul'da yaşayanların uğrak noktası oluyor. Kimileri alışveriş için bu yerleri tercih etse de kimilerinin tercihi eğlenmek veye yürüyüş yapmak. Bugün ise o noktalarda adeta in cin top oynuyor.

Megakent İstanbul'da Taksim , İstiklal Caddesi, Ortaköy ve Bağdat Caddesi'nin boş halleri akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BOŞ BIRAKTI

Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ekipleri gün boyu şehirde devriye gezerken yasağa uymayanlara ise ceza kesildi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul’da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Bağdat, Taksim, Yaşam, Güncel
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