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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunluğu görüldü.

13.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:14
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunluğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde getirdiği 2 günlük sokağa çıkma yasağı dün 24.00 itibarıyla sona erdi.
Yasak nedeniyle en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da bu sabah, E5 karayolu Göztepe Köprüsü mevkisi, Kadıköy ve Kocaeli yönünde araç trafiği gözlendi.
Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar olduğu, otobüs şoförlerinin ve vatandaşların kurallara uyarak maske taktığı görüldü.
Otobüsler, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra seferlere çıkarılırken, otobüslere binecek yolcu sayısına ilişkin yönetmelik araçların önlerine asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 11.30 itibarıyla yüzde 9 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
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