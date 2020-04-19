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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

19.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:36
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.
ÇOK YANLIŞ ZAMANDA SOKAĞA ÇIKTIM
İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesildi. Önet, Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok diye konuştu.
Ekiplerin denetimleri devam ediyor. İSTANBUL’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel
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