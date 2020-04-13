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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle hayat normale döndü Yasağın ardından bazı vatandaşlar benzin istasyonlarına giderek alışveriş yaptı İstanbul'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar yakınlarında bulunan benzin istasyonundaki marketlere giderek...

13.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:07
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle hayat normale döndü
Yasağın ardından bazı vatandaşlar benzin istasyonlarına giderek alışveriş yaptı
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar yakınlarında bulunan benzin istasyonundaki marketlere giderek alışveriş yaptı. Yasak nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul'unda bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı itibariyle başlayan yasak bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde bulunan benzin istasyonuna giderek marketten alışveriş yaptı. Öte yandan boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle hayat normale döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel
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