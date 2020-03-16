İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA UYUŞTURUCU OPERASYONU
* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
16.03.2020 06:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:43
* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Arnavutköy'de narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere saat 06: 00 sıralarında operasyon yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmrahor Mahallesi'nde baskın yapılan Kayyum Sokak'taki iki katlı binanın birinci katına girdi. ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYONBaskın yapılan adreslerden biri Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katı ve birinci katı oldu. Özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında girdiği binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Ekiplerin Vatan Emniyetten çıkışı-Ekiplerin baskın yapılacak adrese gelişi-Ekiplerin adrese girişi-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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