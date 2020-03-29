Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da sokaklar boş kaldı

İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

29.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:35
İstanbul'da sokaklar boş kaldı
İstanbul 'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü , Galata Köprüsü ve Karaköy sessizliğe büründü. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul'da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Son gelen yasaklarla birlikte özellikle Galata Köprüsü adeta sessizliğe gömüldü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Galata, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da sokaklar boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131 oldu! 9 bini aşkın vaka var Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131 oldu! 9 bini aşkın vaka var
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:44: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Haber 20:43: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 20:42: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari... - Haber 20:41: Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Haber 20:40: Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber