İSTANBUL'DA SOKAKTA YAŞAYANLAR SPOR SALONLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ülke genelinde 'evde kal' çağrıları yapıldı ve İçişleri Bakanlığınca '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Evsiz birçok vatandaş ise sokakta yaşamaya devam ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokakta yaşayan vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye başladı. Sokakta yaşayan vatandaşlar için dezenfekte edilip hazırlanan tesiste kalanların, düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gözetim altında olacakları öğrenildi.

"HEDEFİMİZ SOKAKTAKİ EVSİZLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK"

Sokakta yaşayanların burada 14 gün kaldıktan sonra diğer tesislere yerleştirileceğini söyleyen İBB Darülaceze Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oktay Özten, şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Eyüp'te bulunan sosyal tesisimiz Tevfik Aydeniz Spor Salonu'nu sokaktaki evsizlerimize yönelik olarak, barınma merkezi haline çevirdik. Bizim zaten Esenyurt 'ta ve Kayışdağı'nda iki tane barınma tesisimiz var. Fakat şu anda sokakta bulunan vatandaşlarımızı izole edebilmemiz için bu tesisi hazırladık. Bu tesisimizin hazırlanış amacına yönelik olarak yatacakları ve yemek yiyecekleri alanları 1,5-2 metre aralıklarla ayarladık. Hedefimiz, şu an sosyal alanlarda Covid-19 vakası olanlar var ise tespit edip hastanelere gönderebilmek. Öncelikle tesisimizi dezenfekte edip izole ettik. Daha sonra sokakta yaşayanların Alo 153'e, zabıtaya ve polise gidecek ihbarlarla buraya gelmelerini, burada banyolarını yapmalarını, vereceğimiz kıyafetleri giymelerini sağlayacağız. Daha sonra tıraşlarını yapıp tesise alacağız. İkinci aşamada ise 14 gün boyunca burada misafir olarak kalacaklar. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini yemekhanemizde vereceğiz. 2,5-, 3 ay gibi bir süre boyunca bu izolasyonu sırayla sürdüreceğiz. Asıl hedeflediğimiz nokta, burada 14 gün boyunca kalacak olan evsizlerimizi ikinci etapta Esenyurt'taki sosyal tesisimize alacağız. Burası bizim için bir transfer merkezi olacak ki sokaktaki evsizlerimizi izole edebilelim. İkinci 14 günlük, üçüncü 14 günlük şeklinde toplanacak olan insanları da burada misafir edeceğiz. 7 gün 24 saat boyunca tesiste doktorumuz ve ambulansımız olacak. Hedeflediğimiz nokta sokaktaki evsizlerimizin sağlıklarını korumak. Gün içerisinde 4 defa ateşleri ölçülecek."

Oktay Özten tesisin 160 kişilik olduğunu ve dolduğu taktirde başka alternatiflerinin de bulunduğunu söyleyerek, "Evsizlerimiz daha önce Esenyurt'taki tesiste bulunuyorlardı. Biz Esenyurt'taki tesisimize giriş çıkışları 1 ay önce kapattık. Evsizlerimizi burada misafir etmeyi ve izole ettikten sonra vaka var ise hastanelere, yok ise sosyal tesisimize alacağız. Buranın kapasitesi şu anda 160 kişi. Eğer 160 kişiyi bulursak üçüncü alternatifimiz de var" dedi.

"DIŞARIDA KORKUYORDUM"

Tesise gelip kayıt yaptıran 59 yaşındaki Murat Soydaş ise dışarıda koronavirüs salgınından korktuğunu söyleyerek, "Ben aşağı yukarı 15-20 senedir dışarıdayım. Dışarıda korkuyordum, burası bizim için velinimet oldu. Allah razı olsun herkesten. Her şeyin hayırlısı olsun. Burada güvende hissediyorum. Dışarıdan iyidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tesisten görüntü

-Tesise gelen evsiz vatandaşlar

-Ambulans ve sağlık ekibi

Oktay Özten ile röp

-Spor salonu ve yatılacak yerler

-Kayıt yaptıran evsiz vatandaş

Murat Soydaş ile röp

Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

Tesisin hazırlanan yemekhanesinden ve banyosundan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA