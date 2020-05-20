İSTANBUL'DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1

İSTANBUL'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:56

İSTANBUL'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu. Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

İSTANBUL’DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Salgının yeni merkez üssü Brezilya’da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: 62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:57: Akhisar Belediyesi'nin, berber ve kuaförlerdeki dezenfekte işlemi devam ediyor - Haber 17:56: Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2) - Haber 17:56: flaş//4 - Haber 17:56: Nijerya'da 10 Çinli kaçak madenci yakalandı - Haber 17:50: Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek - Haber 17:30: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 11:23: Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi - Haber