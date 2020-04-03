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İstanbul'da son 24 saatte korona virüs tedbirlerini ihlal 91 kişiye ceza uygulandı

İstanbul'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında son 24 saat içinde gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan 91 kişiye cezai işlem uygulandı.

03.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:50
İstanbul'da son 24 saatte korona virüs tedbirlerini ihlal 91 kişiye ceza uygulandı
İstanbul 'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında son 24 saat içinde gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan 91 kişiye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimleri aralıksız sürüyor. Buna göre İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden 91 kişi tespit edildi. Bağcılar, Ümraniye, Bahçelievler, Silivri, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bayrampaşa ilçelerinde toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağı delen işletme sahibi toplam 91 kişiye 107 bin 382 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 4 işyerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 2 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da son 24 saatte korona virüs tedbirlerini ihlal 91 kişiye ceza uygulandı - Haberler

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