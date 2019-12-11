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İstanbul'da son 6 ayda 5 bin 949 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Bağcılar'da temmuz ayından bu yana kayıt dışı olan ya da rahatsız edici davranışlarda bulunan 5 bin 949 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

11.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:22İstanbul'da son 6 ayda 5 bin 949 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
'da temmuz ayından bu yana kayıt dışı olan ya da rahatsız edici davranışlarda bulunan 5 bin 949 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.
Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğünün belediye halk sarayında yaptığı "2019 Yılı Toplantısı"nda konuşan Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, düzensiz göçle ilgili çalışmalara değindi.
Bağcılar'ın nüfus bakımından İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi konumunda olduğunu belirten Eldivan, şunları kaydetti:
"Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz'dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ettik. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyeliler'i de görevlilere bildiriniz."
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da polis ve vatandaşın birebir diyalog ve karşılıklı istişare şansının olmadığı bir yönetimde başarının elde edilemeyeceğini dile getirerek, "Şimdi Allah'a şükür Bağcılar'da yaşayan herkes bizlerin mesai arkadaşı oldu. İlçe yöneticilerine ulaşılabilirlik sayesinde işlerimizi artık daha kolay yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ'ın konuşmalarının ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Bağcılar, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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