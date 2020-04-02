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İstanbul'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında son 6 günlük denetimlerde kural ihlali yapan bin 674 kişiye ceza uygulandığı belirtildi.

02.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:52
İstanbul'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında son 6 günlük denetimlerde kural ihlali yapan bin 674 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. Polis, 28 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasındaki 6 günlük sürede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 1 milyon 110 bin 571 lira para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna göre İstanbul genelinde 28 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasındaki zaman aralığında kuralları ihlal eden bin 674 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam bin 674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 75 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 26 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa
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