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İstanbul'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı

İstanbul'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı Denetimlerde bin 674 şahıs hakkında işlem yapıldı, 75 iş yeri mühürlendi Kuralları ihlal edenlere yönelik toplam 1 milyon 110 bin 571 TL ceza kesilirken, 26 araç trafikten men edildi Yeni tip korona...

02.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:54
İstanbul 'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı
Denetimlerde bin 674 şahıs hakkında işlem yapıldı, 75 iş yeri mühürlendi
Kuralları ihlal edenlere yönelik toplam 1 milyon 110 bin 571 TL ceza kesilirken, 26 araç trafikten men edildi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında son 6 günlük denetimlerde kural ihlali yapan bin 674 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. Polis, 28 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasındaki 6 günlük sürede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 1 milyon 110 bin 571 lira para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna göre İstanbul genelinde 28 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasındaki zaman aralığında kuralları ihlal eden bin 674 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam bin 674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 75 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 26 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu.
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İstanbul’da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'da son altı günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı
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