İstanbul'da son bir haftada kimler evinde kaldı? İşte çarpıcı gerçekler
Koronavirüs ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrılarının yapılmasının ardından, İstanbul'u demografik olarak temsil eden 1 milyon akıllı telefon kullanıcısının son bir haftadaki dolaşım verisi incelendi. Ortaya şu çarpıcı sonuçlar çıktı.... İşte Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi...
Koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan "Evde kal" çağrılarına, İstanbul 'un hangi bölgesi, nasıl tepki verdi? İşte mobil cihazlar üzerinden yapılan çarpıcı veri analizinin sonuçları… 2013 yılında ABD'nin Silikon Vadisi'nde iki Türk mühendisi Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk tarafından kurulan mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, İstanbul'un dolaşım analizini çıkardı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarının yoğunlaştığı 17 Mart ile 23 Mart tarihleri arasındaki 7 günü kapsayan araştırmada, İstanbul'da yaşayan ve demografik (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik segment… vs) yapısına paralel şekilde dağılmış 1 milyon akıllı telefon kullanıcısından gelen dolaşım verisi incelendi.
'LÜTFEN EVDE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRELİM!'
Habertürk 'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre "İstanbul: Son Bir Haftada Kim Evde Kaldı?" adlı çalışmada, 1 milyon kişinin cep telefonlarından gelen, anonimleştirilmiş ve "evde kal" çağrısı yapıldıktan sonraki 7 güne ait konum dağılımları analiz edildi.
Buna göre son 7 günde İstanbul'da "evde kal" çağrısına en çok uyan bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.
Kaynak: Snob Magazin