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İstanbul'da sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

Sosyal yardım ödemeleri PTT personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yardım kapsamına giren ailelere evlerinde teslim edildi.

03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:41
İstanbul'da sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
Sosyal yardım ödemeleri PTT personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yardım kapsamına giren ailelere evlerinde teslim edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye verilecek olan sosyal yardım desteği nakit bin TL bugün İstanbul 'da dağıtılmaya başlandı. PTT önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmamasının ardından alınan kararla, kolluk kuvvetleri ve PTT personelleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere paralar evlerinde teslim edildi. Bakırköy'de birçok ihtiyaç sahibi aile, PTT personelleri ve kolluk kuvvetlerinin desteği ile paralarını elden teslim aldı. Destek paralarını alan ailelerin mutluluğu ise fotoğraf karelerine yansıdı.
(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, PTT, Güncel
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