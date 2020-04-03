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İSTANBUL'DA SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine evlerine götürülmeye başladığını duyurdu.

03.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:27
İSTANBUL'DA SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine evlerine götürülmeye başladığını duyurdu.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında PTT'lerde yapılan sosyal yardımlar nedeniyle, PTT'ler önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Koronavirüs nedeniyle uygulanması önerilen sosyal mesafe kuralının vatandaşlar tarafından uygulanmaması üzerine, İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını ve PTT şubelerinin bir süreliğine kapatıldığını bildirmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ödemelerin evlerde yapıldığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000  lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." dedi. Öte yandan Yerlikaya, yardımın bir vatandaşa ulaştırıldığını gösteren bir videoyu da paylaşımına ekledi.

Görüntü dökümü:

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-PTT çalışanlarının yardım parasını vermesi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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