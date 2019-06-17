17.06.2019 12:39
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İstanbul'da SPA merkezlerinden hırsızlık

İstanbul

İstanbul'da, bazı otellerin SPA merkezlerinden kol saati ve para çaldığı gerçekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, bazı otellerin SPA merkezlerinden kol saati ve para çaldığı gerçekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy, Güngören ilçelerinde 4 ayrı otelin SPA merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Şahin K'yi (23) Bakırköy'de yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir SPA merkezinden kol saati ile 15 bin lira, Fatih Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir SPA merkezinden 30 bin avro değerinde sertifikalı kol saati, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir otelin SPA merkezinden 8 bin 500 lira, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki yüzme havuzu ve sauna salonundan 4 bin lira çalınması olaylarına karıştığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde SPA merkezlerinde müşterilerin kıyafet ve özel eşyalarını bıraktığı dolapları bir kişinin açarak karıştırdığı, bir kişinin de kapının önünde gözcülük yaptığı yer alıyor.
Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Beylikdüzü, Bakırköy, İstanbul, Güncel

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