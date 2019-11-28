İstanbul'da su fiyatlarındaki artış talebi reddedildi (1)

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi. İstanbul 'da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek.

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ'nin 2020 bütçesini görüştü. İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin TL'lik 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin TL idi.

SU FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TALEBİ

İSKİ bütçesinin oylanmasından sonra Meclis, İSKİ'nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi(0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi(21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti'nin oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.

- İstanbul