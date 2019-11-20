İSTANBUL'DA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul Valiliği 2019'un ilk 10 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre emniyet ve jandarma bölgesindeki suçlarda düşüş olduğu gözlemlendi.

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. İstanbul genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın etkin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Gece gündüz denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarı elde edildiği de vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri de yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE JANDARMA KOMUTANLIĞI BÖLGESİNDE SUÇ ORANI AZALDI

Açıklamada, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre bu yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlık yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den 12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e, araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği belirtildi.

Açıklamada kapkaç ve narkotik suçlarında da düşüş olduğuna yer verildi. Kapkaç olaylarının yüzde 17 azalarak 1291'den 1074'e, narkotik olaylarının yüzde 24 gerileyerek 35 bin 65'den 26 bin 734'e düştüğü aktarıldı.

Jandarma bölgesindeki asayiş suçlarına da yer verilen açıklamada, evden hırsızlığın yüzde 15 azalarak 131'den 111'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 52 azalarak 138'den 66'ya, araçtan hırsızlığın yüzde 66 azalarak 71'den 24'e, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 30'dan 20'ye, dolandırıcılığın yüzde 15 azalarak 27'den 23'e ve gasp olaylarının yüzde 38 azalarak 16'dan 10'a gerileme gösterdiği bildirildi.

Jandarma bölgesinde özellikle yankesicilik olaylarında yüzde 100 düşüş olduğu da belirtilirken 2018 yılının ilk 10 ayında 3 yankesicilik olayı yaşanırken bu yılın ilk 10 ayında yankesicilik olayı yaşanmadı.

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