İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, E.D. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.D. isimli şahsın liderliğindeki Zeytinburnu
ve Esenyurt
'ta faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt, Avcılar
, Küçükçekmece
, Bahçelievler
, Bakırköy
, Zeytinburnu, Beşiktaş
ilçelerinde, Kocaeli
ve Sivas
illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 368 tabanca fişeği ile 54 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. - İSTANBUL
Esenyurt, Zeytinburnu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Kaynak: İHA