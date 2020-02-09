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İstanbul'da Süper Ay

2020 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.

09.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:36
2020 yılının ilk Süper Ay'ı 'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.
Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, İstanbul'da havanın bulutlu olmaması Ay'ın net olarak izlemesine neden oldu.
SÜPER AY NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor.
(İHA)
İstanbul'da Süper Ay

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Kaynak: İHA

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: İstanbul'da Süper Ay


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