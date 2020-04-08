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İstanbul'da 'Süper Ay' böyle görüntülendi

İstanbul'da 'Süper Ay' böyle görüntülendi Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' İstanbul'da bu akşam görüntülendi.

08.04.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:27
İstanbul 'da 'Süper Ay' böyle görüntülendi
Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi
İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' İstanbul'da bu akşam görüntülendi. Gökdelenler arasında "Evde kal" yazısıyla görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu
Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay bulutların arasında seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da İstanbul'da görüntülendi. İstanbul'da gökdelenler arasında " Evde kal " yazısıyla görüntülenen Süper Ay İstanbululara evde kalmaları konusunda mesaj verdi.
Süper Ay Nedir?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay'ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir. İstanbul’da ’Süper Ay’ böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, süper ay, Genel
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