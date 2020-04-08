Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

08.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:37
İstanbul 'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi belirdi. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da kapalı olan havanın açılmasıyla birlikte Ay'ın önündeki bulutların dağılması eşsiz görüntülere sahne olurken, bulutlar zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi. İstanbul’da ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: süper ay, İstanbul, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi

Son Dakika genel Haberleri

00:36: Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı - Haberler 00:35: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi çıkarıldı - Haberler 00:22: Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler - Haberler 00:18: 8 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:17: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı - Haberler 00:01: Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti - Haberler 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor