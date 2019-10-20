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İstanbul'da şüpheli ölüm

Üsküdar'da, arkadaşlarının evinde hayatını kaybeden Buğra Deniz Yılmaz'ın (22) ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı.

20.10.2019 08:04
Üsküdar'da, arkadaşlarının evinde hayatını kaybeden Buğra Deniz Yılmaz'ın (22) ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı.
Deva Sokak'taki bir binada oturan arkadaşlarının yanına giden Buğra Deniz Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yılmaz'ın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, 5 kişiyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.
İstanbul'da şüpheli ölüm

Deniz Yılmaz, Üsküdar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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