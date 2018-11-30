30 Kasım 2018, 09:47
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İstanbul'da Suriye Uyruklu 2 Ypg'li Yakalandı

İstanbul

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
30 Kasım 2018 Cuma 09:47