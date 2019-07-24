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İstanbul'da Suriyeli mülteci krizi: Protestolar başlarken, sorunun çözüm yolu nedir?

İstanbul Valiliği’nin açıklaması sonrası, 25 Temmuz günü İstanbul’da yaşayan Suriyeliler geniş çaplı bir protesto eylemi yapacak. Sorun nedir? Çıkış yolu var mı?

24.07.2019 23:07 İstanbul'da Suriyeli mülteci krizi: Protestolar başlarken, sorunun çözüm yolu nedir?
İstanbul Valiliği'nin 'İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli göçmenlerin kenti 20 Ağustos tarihine kadar terk etmesi' ve kayıtlı oldukları illere dönmeleri doğrultusundaki açıklaması sonrası, 25 Temmuz günü İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyorlar.

Muhammed, İstanbul'da birkaç yıldır yaşayan ve geçimini seyyar satıcılıkla kazanan Suriyeli sığınmacılardan biri.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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