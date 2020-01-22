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İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERE BUZ SÜRPRİZİ

İstanbul'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

22.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:07İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERE BUZ SÜRPRİZİ

'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

İstanbul'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi derecelere düştü

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu.

Görüntü dökümü

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-Kağıthane Hamidiye Mahallesi

-Otomobillerin buz tutan cam ve dış kaportaları

-Bir vatandaşın camdaki buzu temizlemesi

-Röportaj


- Nalistanbul

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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