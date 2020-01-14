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İstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesi

İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

14.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:48İstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesi

İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

Havanın soğumasıyla birlikte 'da araç camları buz tuttu. işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu. Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı girişi, metro girişi ve çıkışındaki buz tutan camlar güneşin yüzünü göstermesiyle kendiliğinden çözüldü.



İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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