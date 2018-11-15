İstanbul'da Taksici Dehşeti! Yanlış Yöne Götürdüğü Yolcuyu Bıçak Çekip Gasp Etti

Avrupa yakasında aldığı Kıbrıslı müşterisini Anadolu yakasına geçirip burada başka bir taksici arkadaşını daha araca bindirerek Avrasya Tüneli'nden tekrar Avrupa yakasına geçen ve müşteriyi darp ederek bıçak çeken taksiciler hakkında iddianame hazırlandı.

ANADOLU'YA GEÇİRİP PARASINI GASP ETTİ

İstanbul Taksim'den taksiye binen ve Güngören'e gitmek isteyen Kıbrıslı müşterisini Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçirip, Avrasya Tüneli'nden geri döndüren şoför Özcan M. ve yol ortasında müşterisini indirmeye çalışırken paralarını gasp eden arkadaşı Fuat E. hakkında iddianame düzenlendi. İkili hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçu kapsamında ceza istendi.

TAKSİM'DEN GÜNGÖREN'E GİDECEKTİ

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 28 yaşındaki Salih Gencer annesine ilaç alabilmek için günübirlik olarak İstanbul'a geldi.

Taksim'den Güngören'deki eczaneye gitmek için taksiye binen Salih Gencer, dolandırılmamak için cep telefonundan navigasyonunu da açtı. Taksim'den hareket eden taksi, bir anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etmeye başladı. Taksi şoförünün kendisini dolaştırmaya başladığını anlayan Gencer, taksi şoförü Fuat E.'ye, 'abi beni yanlış yere götürüyorsun' diyerek uyardı. Taksi şoförü 'yol açık merak etme seni hızla gideceğin adrese götüreceğim' diyerek yoluna devam etti.

TAKSİYE BİR ARKADAŞINI DAHA ALDI

Taksi şoförü Taksim'den Üsküdar'a geçtikten sonra Salih Gencer taksideyken bir kişiyi daha taksiye aldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Gencer, 'abi ben taksideyim bir müşteri daha niye aldın diye' itiraz etti. Taksi şoförü Fuat E., taksiye aldığı kişinin ikinci şoför olduğunu ve değişim saatinde değişim yapacaklarını söyledi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP GASP ETTİLER

Taksim'den Güngören'e gideceği yerde, Boğaziçi Köprüsü'nden Üsküdar'a oradan da Avrasya Tüneli'nden geçerek Yenikapı'ya gelen 2 taksici, müşterisi olan Salih Gencer'den 270 lira taksi parası istedi. Gencer, 'ben her zaman Taksim'den Güngören'e gidiyorum. En fazla 40-50 lira taksi parası veriyorum. Siz beni dolaştırdınız' diyerek itiraz etti. Bunun üzerine taksiciler darp ettikleri müşterinin boğazına bıçak dayayarak çantasını ve annesinin ilacı için yanında getirdiği 3 bin 180 lira parasını gasp etti.

155'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Salih Gencer, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra, 155 polis imdat servisin arayarak başına gelenleri polise bildirdi. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıslı genç Salih Gencer'i gasp eden Fuat E. (35) ve Özcan M.(48)'yi gözaltına aldı.