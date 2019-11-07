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İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan taksiye binerek Aksaray'da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti.

07.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46
İstanbul Yeni Havalimanı'ndan taksiye binerek Aksaray'da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Yeni Havalimanı'ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray'a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi. Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı. Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini cep telefonunu teslim etmesini istedi.
UNUTTUĞU TELEFONUNA 150 LİRA ÖDEDİ
Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici iddiaya göre cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi. Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası

İstanbul, Aksaray, turist, Güncel

Kaynak: İHA


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