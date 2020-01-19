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İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.

19.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:56İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan istikametine giden Hüseyin T. yönetimindeki 34 TEY 49 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin T. ile Nijeryalı yolcusu M.L, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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