Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ... - Haber

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ...

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:32İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ...
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve 'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Operasyonlardan görüntüler

-Ele geçirilen tarihi eserler

-Detaylar


- Ablay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber
12:56 Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi - Haber
12:56 Amanos Dağları'nda EYP patlaması sonucu 3 asker yaralandı - Haber
12:51 İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak - Haber
12:51 Tatbikat gerçeğini aratmadı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 12:59:08