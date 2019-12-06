Haberler » Güncel » İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi. - Haber

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi.

6 ilçede düzenlenen ve çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı.

06.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:49İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi.
6 ilçede düzenlenen ve çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı.
Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 Afad başkanı güllüoğlu dağcılar hava koşullarına dikkat etmeli - Haber
12:46 Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haber
12:46 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı... - Haber
12:46 Doğal sit alanı ilan edilen "Kırmızı periler diyarı" turistleri cezbedecek - Haber
12:46 Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:50:58